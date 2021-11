Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε αντρόγυνο για τη δολοφονία σκύλων (σκληρές εικόνες)

Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ζώων συντροφιάς .

Tαυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δυο άτομα για την αποτρόπαια πράξη δολοφονίας τριών σκύλων που συνέβη χθες το πρωί στην περιοχή των Πηγαδίων Ξηρομέρου.

παράβαση του νόμου περί προστασίας ζώων συντροφιάς και παράβαση του νόμου περί όπλων. Για την υπόθεση συνελήφθη αντρόγυνο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία γιακαι παράβαση του νόμου περί όπλων.







Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, σε χωριό του Ξηρομέρου, από αστυνομικούς του οικείου Τμήματος , ένας άνδρας και μια γυναίκα, διότι σε ποιμνιοστάσιο που διατηρούν, πυροβόλησαν, από κοινού, με κυνηγητικό όπλο τρία ημίαιμα κυνηγετικά σκυλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός τους.

