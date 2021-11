Λάρισα

Πτώση αεροσκάφους: νεκρός ο Σταύρος Τσιγάλογλου

Η σορός του εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά απο την ανεύρεση συντριμμιών του αεροσκάφους του.

Νεκρός εντοπίστηκε - σύμφωνα με την ΕΡΤ - ο πιλότος του μονοκινητήριου αεροπλάνου, Σταύρος Τσιγάλογλου, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα.

Νβρίτερα, κοντά στην Άνω Αμυγδαλή στην περιοχή του Μαυροβουνίου εντοπίστηκαν, τα συντρίμμια του αεροπλάνου που αγνοείτο εδώ και μέρες, μαζί με τον πιλότο.

Τα συντρίμμια εντοπιστηκαν από ελικόπτερο Super Puma της 384 Μοίρας, κοντά σε κεραία κινητής τηλεφωνίας.

Από νωρίς το πρωί, σωστικά συνεργεία και οχήματα της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου Στ. Τσιγάλογλου, από την Δράμα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, στην διάρκεια της επιστροφής του, από την Θήβα στην Δράμα, με το μονοκινητήριο αεροσκάφος του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το αεροσκάφος είδε ηλικιωμένος στην περιοχή του Αχιλλείου Λάρισας ενώ από την περιοχή των Καναλίων Μαγνησίας, υπάρχουν πληροφορίες ότι ακούστηκε ένας κρότος στην περιοχή.

