Ειδικό Σχολείο Ιεράπετρας: μάθημα με… χαρτόκουτα (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που απαθανάτισε η κ. Ελένη Βαρδάκη από το Ειδικό Σχολείο Ιεράπετρας, όπου φοιτούν παιδιά με μαθησιακές διαταραχές και αναπηρίες

Απίθανες εικόνες στο Ειδικό Σχολείο Ιεράπετρας, όπου, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ανέβασε στο facebook η κυρία Ελένη Βαρδάκη, σκισμένες χαρτόκουτες χρησιμεύουν ως… τοίχοι για αυτοσχέδιες αίθουσες.

Η φωτογραφία που βλέπετε παραπάνω είναι από το 2020, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει πρακτικά κι ας πέρασε ένας χρόνος.

Απ’ ό,τι φαίνεται στο βίντεο, ο χώρος που χρησιμοποιείται για τις “αίθουσες” είναι απλά ένας διάδρομος, όπου τοποθετήθηκαν θρανία και μπροστά τους μπήκαν τα χαρτόνια σαν διαχωριστικά. Ένα από τα θρανία που φαίνεται στο βίντεο είναι φθαρμένο.

Το πώς ακριβώς μπορεί να γίνει μάθημα σε αυτή τη διαρρύθμιση είναι μυστήριο. Αλλά και να μπορεί να γίνει, αναρωτιέται κανείς, αν αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν οι αρμόδιοι.

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως τα χαρτόνια είχαν εμφανιστεί από το 2020 και παραμένουν κανονικά στη θέση τους το 2021. Για του στραβού το δίκιο, ο δήμος Ιεράπετρας προχώρησε πέρσι σε εργασίες μόνωσης, καθώς και στην κατασκευή ενός στεγάστρου στην είσοδο του σχολείου ώστε να μην βρέχονται τα παιδιά κατά την προσέλευσή τους.

Στο εσωτερικό όμως αποφάσισαν να αφήσουν τα χαρτόνια. Η μόνη παρέμβαση, άγνωστο από ποιον, είναι ότι τα χαρτόνια… περάστηκαν ένα χέρι μπογιά.

Ακριβώς δίπλα υπάρχει και η “αίθουσα” φυσικοθεραπείας.

Είναι απορίας άξιο πώς αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να υπάρχουν σε δημόσιο σχολείο.

Με δεδομένο ότι στα Ειδικά σχολεία φοιτούν μαθητές με διαταραχές, αναπηρίες και μαθησιακά προβλήματα, γεννάται και το ερώτημα αν θεωρούνται από τους αρμόδιους πραγματικά μαθητές ή κάτι άλλο.





