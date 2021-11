Βοιωτία

Λιβαδειά: Τροχαίο με αθλητές (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες. Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και ντελαπάρισε.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πρώτη είσοδο της Λιβαδείας.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 11 το βράδυ για άγνωστο μέχρι στιγμής ιατής ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτελέσμα να βρεθεί εκτός δρόμου και να τουμπάρει.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι αθλητές της Πυγμαχίας του Παναθηναϊκού και είναι καλά στην υγεία τους.

