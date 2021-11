Μαγνησία

Βόλος: Καταδίωξη και σύλληψη οδηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Εικόνες από την «Μακρινή Δύση» διαδραματίστηκαν χθες το βράδυ στο κέντρο του Βόλου, όταν ένας 36χρονος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο και άρχισε μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους του εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.

Ο 36χρονος που οδηγούσε μηχανή δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα των αστυνομικών για νόμιμο έλεγχο και μόλις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το δίκυκλο που οδηγούσε είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άρχισε καταδίωξη με μηχανές και περιπολικά αυτοκίνητα.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που εκλωβίστηκε στο μποτιλιάρισμα της οδού Ιάσονος και αφού προηγουμένως η μηχανή χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητα που κινούνταν κανονικά, ενώ τραυματίστηκε στο πόδι, ευτυχώς ελαφρά, και ένας 28χρονος αστυνομικός.

Οι αστυνομικοί, όταν κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 36χρονο οδηγό, διαπίστωσαν ότι εκτός της «μαϊμού» πινακίδας κυκλοφορίας δεν διέθετε ούτε δίπλωμα οδήγησης. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγώνη: δεν κάνουμε πίσω ούτε για ένα χειρουργείο

ΔΣΑ - εκλογές: Τα αποτελέσματα του Α’ γύρου



Χαλκιδική: Ματαιώνονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις