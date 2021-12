Θεσσαλονίκη

Επέτειος Γρηγορόπουλου - Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για τα επεισόδια

Φθορές σε αυτοκίνητα και καταστήματα μετά το τέλος της πορείας. Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες.



Σε εννέα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά το τέλος της πορείας για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι άνδρες, 19 έως 27 ετών, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται δύο Κύπριοι κι ένας Λιθουανός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διατάραξη κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και φωτοβολίδων.

Εντός της ημέρας θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

Από την πρώτη καταγραφή των ζημιών προέκυψαν φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ΑΤΜ τράπεζας, τζαμαρίες καταστημάτων και κάδους απορριμμάτων που πυρπολήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως πρόχειρα οδοφράγματα.

Συνολικά έγιναν 35 προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων όμως οι 26 αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε συμμετοχή τους στα επεισόδια.

