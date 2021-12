Αχαΐα

Πάτρα: διασωληνώθηκε παιδί με εγκεφαλίτιδα

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την υγεία του παιδιού, που μεταφέρθηκε στην Πάτρα απο την περιοχή όπου ζει με τος γονείς του.

Ένα παιδί, μόλις τεσσάρων ετών, από τον Πύργο, διακομίσθηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, με εγκεφαλίτιδα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το παιδί εισήχθη χθες στο Νοσοκομείο του Πύργου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του όμως, κρίθηκε απαραίτητο να διακομισθεί διασωληνωμένο σε Νοσοκομείο της Πάτρας.

Τι είναι η εγκεφαλίτιδα;

Η εγκεφαλίτιδα είναι λοιμώδης νόσος της εγκεφαλικής ουσίας και προκαλείται είτε από ιούς είτε από βακτήρια.

Ο τύπος της εγκεφαλίτιδας εξαρτάται από τον οργανισμό που προκαλεί την λοίμωξη.

Η ιογενής εγκεφαλίτιδα καθώς και η εγκεφαλίτιδα που ακολουθεί μία μεταδοτική αρρώστια της παιδικής ηλικίας είναι αρκετές σπάνιες.

