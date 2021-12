Αχαΐα

Πάτρα - ΕΠΑΛ: τραυματίας μαθητής, ξύλο και φωτιές (εικόνες)

Έκρυθμη ήταν η κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα, όπου συστεγάζονται δύο ΕΠΑΛ.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας σε σχολικές μονάδες, με τον αριθμό τους να αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τοπικών μέσων, νέα επεισόδια σημειώθηκαν στο 2ο και 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας με την σχολική κοινότητα και τους υπευθύνους της Β βάθμιας εκπαίδευσης να μην παίρνουν ξεκάθαρη θέση για το περιστατικό.

Μέχρι και όχημα της Πυροσβεστικής μπήκε σήμερα το πρωί μέσα στο σχολείο, αφού είχαν ανάψει βεγγαλικά, καπνογόνα και φωτιές!

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Διεύθυνση έδιωξε τα παιδιά του 6ου ΕΠΑΛ.

Παραμένει άγνωστο τι ήταν αυτό που προκάλεσε τα νέα επεισόδια που πραγματικά σοκάρουν!

Είναι η πέμπτη φορά μέσα σε λίγο καιρό που σημειώνονται τέτοια επεισόδια στο ίδιο σχολείο!

Στο σχολείο έφθασε και ασθενοφόρο γιατί από τα επεισόδια στο σχολείο τραυματίστηκε μαθητής.





πηγή: flamis.gr

