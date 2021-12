Σέρρες

Σέρρες: Χιόνισε στο Καρυδοχώρι (εικόνες)

Στα λευκά ντύθηκε το Καρυδοχώρι Σερρών, καθώς έπεσαν τα πρώτια χιόνια δημιουργώντας υπέροχες εικόνες στο χωριό.



Ωστόσο, η ροή του χιονιά, αποδυναμώθηκε μετά από τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα, πλην ορισμένων συνεχόμενων διακοπών ρεύματος που υπήρξαν, χωρίς ωστόσο να διακοπεί οριστικά η ηλεκτροδότηση στο ορεινό χωριό.



Το Καρυδοχώρι είναι ορεινό χωριό στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών με υψόμετρο 640 μέτρα. Υπάγεται στην κοινότητα Αχλαδοχωρίου του δήμου Σιντικής.

Φωτογραφίες: epiloges.tv - Βίντεο: Καρυδοχώρι, Σερρών

