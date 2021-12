Χαλκιδική: Επανετάφησαν τα οστά 201 μουσουλμάνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για παλαιούς κατοίκους του χωριού Σήμαντρα.

«Τόπος ταφής και μνήμης Μουσουλμάνων, παλαιών κατοίκων της Καρκάρας». Η μαρμάρινη πλάκα στη δεξιά πλευρά του δημοτικού κοιμητηρίου των Σημάντρων, στον Δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, υποδεικνύει τον τόπο, όπου πλέον σήμερα αναπαύονται 201 μουσουλμάνοι, παλαιοί κάτοικοι του χωριού, τα οστά των οποίων εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες για την ανέγερση του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου του χωριού.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης, με τον ιμάμη του τεμένους Αθηνών Ζάκι Σίντι Μοχάμεντ να ηγείται του τελετουργικού, μαζί με έναν ακόμη ιμάμη, αναπέμποντας προσευχές και δεήσεις, ενώ προηγουμένως οι δυο τους είχαν εναποθέσει, με τον προσήκοντα σεβασμό, τα οστά στο σημείο ταφής, με φορά προς τη Μέκκα. Μάλιστα, σε δηλώσεις του, μετά την τελετή, ο ιμάμης εξήρε την άριστη οργάνωση της διαδικασίας επαναταφής, η οποία, όπως επισημαίνεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «έγινε στο πλαίσιο του δέοντος σεβασμού που η Ελλάδα παγίως αποδίδει στους νεκρούς, ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής ή φυλής».

Στην τελετή, το Υπουργείο Εξωτερικών εκπροσώπησε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης Ιωάννης Βικελίδης και η υποδιευθύντρια Κατερίνα Τσαμπικίδου, ενώ το «παρών» έδωσαν -μεταξύ άλλων- ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη Εφέ Τζεϊλάν και εκπρόσωποι άλλων ξένων διπλωματικών αποστολών, όπως οι γενικοί πρόξενοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γεωργίας.

«Αποφασίσαμε να χτίσουμε ένα κλειστό γυμναστήριο στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου των Σήμαντρων κι εκεί έγινε η ανακάλυψη ότι υπήρχαν 201 σκελετοί μουσουλμάνων, κατοίκων του οικισμού Κακαρά, ο οποίος μαρτυρείται από τα βυζαντινά χρόνια», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά την τελετή ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς, εξηγώντας πως επρόκειτο για μια τυχαία ανακάλυψη καθώς «δεν υπήρχε καμιά μαρτυρία από κανέναν κάτοικο των Σήμαντρων για την ύπαρξη του νεκροταφείου».

Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας εξήρε τη συνεργασία με το ΥΠΕΞ και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, που οδήγησε στη σημερινή τελετή, εξέφρασε την ευχή «να γαληνέψουν οι νεκροί» και σημείωσε πως «ήταν υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό καθώς εδώ, στην Ελλάδα, γεννήθηκε η Δημοκρατία» και πρέπει να αποδίδεται η δέουσα τιμή, όπως σήμερα, στους νεκρούς οποιουδήποτε θρησκεύματος».

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Γιώργος Σκιαδαρέσης, εξήγησε ότι τα οστά βρέθηκαν μέσα στο 2020 και στη συνέχεια ακολούθησε σωστική ανασκαφή, που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2021. Από τον τρόπο ταφής και το έθιμο φάνηκε ότι επρόκειτο για οστά μουσουλμάνων, παλαιών κατοίκων του χωριού, τα οποία μέχρι τη σημερινή ταφή φυλάσσονταν σε χώρους της υπηρεσίας «και αντιμετωπίστηκαν με τον δέοντα σεβασμό, όπως αντιμετωπίζονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι ανασκαφές όλων των νεκροταφείων».

In the context of due respect that #Greece always pays to the deceased, regardless of religion or origin, a reburial of human remains belonging to 201 former residents of Muslim faith of Karkara village, took place today in Simantra, Halkidiki (1/2) https://t.co/O0HnBhncAH