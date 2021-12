Έβρος

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: Ο ξυλοδαρμός, το ψέμα και η καταγγελία των γονιών της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο με σύνθλιψη του ύπατος και ρήξη σπλήνας. Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση μετά την καταγγελία των γονιών της.



Θύμα ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να είναι 29χρονη, μητέρα τριών παιδιών, η οποία κατέληξε χθες βράδυ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλευόταν από τις 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η 29χρονη, μητέρα τριών παιδιών, Ελληνίδα μουσουλμάνα από την Αλεξανδρούπολη, μεταφέρθηκε την Κυριακή από τον σύζυγό της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε ρήξη ήπατος και σπλήνας. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων η νεαρή γυναίκα η οποία είχε προσβληθεί και από κορονοϊό, υπεβλήθη συνολικά σε τέσσερα χειρουργεία και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid, όπου και κατέληξε χθες λίγο μετά τις 20.30.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου, οι γονείς της προχώρησαν σε καταγγελία για πρόκληση σωματικών βλαβών από τον σύζυγό της, ο οποίος κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο είχε αποδώσει τον τραυματισμό της σε πτώση από σκάλα.

Από την ιατροδικαστική έκθεση που ακολούθησε της καταγγελίας και ενώ η νεαρή μητέρα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, προέκυψε ότι οι πολλαπλές κακώσεις που έφερε σε διάφορα σημεία του σώματος, η σύνθλιψη του ύπατος και η ρήξη σπλήνας, δεν είναι συμβατές με πτώση από σκάλα αλλά συνάδουν με ξυλοδαρμό.

Η νεκροψία νεκροτομή θα διενεργηθεί στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας, χρόνος που υπαγορεύεται από το πρωτόκολλο ασφαλείας του νοσοκομείου για τις περιπτώσεις ασθενών Covid ,προκειμένου να μειωθεί το ιικό φορτίο που φέρουν.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον 30χρονο σύζυγο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί μετά τον θάνατο της συζύγου του να έχει συλληφθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report”: τα χωριά των ανεμβολίαστων, ο Πεσκόφ και η Εύβοια

Κορονοϊός - Βόλος: Πέθανε ζευγάρι με διαφορά λίγων ημερών

Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (χάρτες)