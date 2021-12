Λασιθίου

Λασίθι: θρίλερ με νεκρό κυνηγό

Που και πως εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος άνδρας.

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη Νεάπολη Λασιθίου ένας κυνηγός 65 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άντρας ήταν για κυνήγι με ένα φίλο του ωστόσο κάποια στιγμή χωρίστηκαν και λίγο μετά βρήκε τον άτυχο 65χρονο πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια ωστόσο ακριβή στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου θα δώσει η νεκροψία - νεκροτομή.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε περίπου στις 8 το πρωί για το περιστατικό.

