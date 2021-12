Έβρος

Ορεστιάδα: “Μπλόκο” σε εκατοντάδες μετανάστες

Δύο άτομα, πιθανόν μέλη δικτύου δουλεμπόρων, συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Την παράνομη διακίνηση 120 μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, μέσω του ποταμού Έβρου, απέτρεψαν Έλληνες αστυνομικοί με τη σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών, σε παρέβρια περιοχή.



Οι δύο διακινητές, πιθανόν μέλη δικτύου δουλεμπόρων, συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής στο Κισσάριο Έβρου, όταν διαπιστώθηκε να μεταφέρουν τέσσερις μετανάστες διασχίζοντας με πλαστικά βάρκα τον ποταμό Έβρο.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια, οι συλληφθέντες επρόκειτο να μεταφέρουν με την ίδια βάρκα 120 μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγραφα, που περίμεναν επί τουρκικού εδάφους για το δικό τους δρομολόγιο.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

