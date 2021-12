Λάρισα

Λάρισα: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συντήρησης καυστήρα.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρισα στην Βιομηχανική Περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια συντήρησης καυστήρα σε εργοστάσιο, προκλήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άντρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε τον 41χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

