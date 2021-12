Ξάνθη

Πέθανε ο Βαγγέλης Βασιλειάδης

Είχε «χτυπηθεί» από κορονοϊό και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ξάνθης.

Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, η είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου και εκδότη, Βαγγέλη Βασιλειάδη, από την Ξάνθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος είχε «χτυπηθεί» από κορονοϊό και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Ο Βαγγέλης Βασιλειάδης, ιδιοκτήτης επί σειρά ετών του ιστορικού ραδιοφωνικού σταθμού της Ξάνθης FM100, διατέλεσε μεταξύ άλλων τηλεοπτικός ανταποκριτής για το MEGA, τον ANT1, το ΣΚΑΙ, το STAR, τον Alpha αλλά και διεθνή δίκτυα ενημέρωσης ενώ τα τελευταία χρόνια διατηρούσε ιστοσελίδα και διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι. Ήταν πατέρας τριών παιδιών.

