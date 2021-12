Φθιώτιδα

Κακοκαιρία - Σπερχειός: απεγκλωβισμοί με βάρκες (εικόνες)

Δραματικές ώρες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Υπερχείλισε ο Σπερχειός, "πνίγοντας" τεράστιες εκτάσεις, σπίτια, καλλιέργειες, κτηνοτροφεία κα ιπεριουσίες.

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί στη Φθιώτιδα και τη Λαμία, όπου ο Σπερχειός πλημμύρισε και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια από το χωριό Κόμμα, λίγο έξω από τη Λαμία.

Η Πολιτική Προστασία πήρε απόφαση εκκένωσης του χωριού και οι πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ προσπαθούν με τις βάρκες να προσεγγίσουν τα πλημμυρισμένα σπίτια και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και εγκλωβισμένοι σε αυτοκίνητα, όπου επίσης οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους προσεγγίσουν με τις βάρκες.

«Το ποτάμι δέχτηκε μεγάλο όγκο νερού από τη δυτική Φθιώτιδα και πλημμύρισε. Σε συνεννόηση με την Περιφέρεια εκκενώνουμε το χωριό με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών. Είμαστε όλοι εδώ από τις 5:00΄ το πρωί. Η κατάσταση είναι δύσκολη και προσπαθούμε πρώτα και πάνω απ όλα να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές...», είπε ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες στην κοινότητα Κόμμα Λαμίας, όπου τα ξημερώματα την ώρα που οι κάτοικοι κοιμόντουσαν το ποτάμι μπήκε μέσα στα σπίτια.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Λαμιέων και της Π.Ε. Φθιώτιδας μαζί με τους πυροσβέστες και την 7η ΕΜΑΚ δίνουν πραγματική μαζι από το πρωί για να σώσουν τους κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί και κυρίως τα ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα.

Η επιχείρηση διάσωσης γίνεται πόρτα πόρτα με βάρκες, γκρέϊντερ, τρακτέρ και όποιο άλλο μέσο μπορεί να προσεγγίσει τα πλημμυρισμένα σπίτια.





