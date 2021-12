Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: ναρκωτικά βρέθηκαν σε τυχαίο έλεγχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, που μετέφερε τα ναρκωτικά.

Συνελήφθη Έλληνας στο Ρέθυμνο για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος τροχαίας Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης πραγματοποίησαν έλεγχο στο συγκεκριμένο άνδρα και στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε όπου και εντόπισαν αυτοσχέδια συσκευασία η οποία περιείχε 380 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Προεδρική Φρουρά: “γενέθλια” για τους Εύζωνες (εικόνες)

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: οι κάλπες βγάζουν τον νέο αρχηγό