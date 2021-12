Καιρός

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα “μαμούθ” που διακινούσε μετανάστες και ναρκωτικά

Δεκάδες άτομα περιλαμβάνει η δικογραφία, μεταξύ των οποίων και ήδη φυλακισμένοι. «Ζαλίζουν» τα κέρδη από τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ήταν δομημένη σε τρεις υποομάδες, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης οποίας διακινούσαν μετανάστες από και προς τη χώρα μας, ενώ επιπλέον διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 31 ατόμων, 12 εκ των οποίων συνελήφθησαν ενώ 6 επιπλέον είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 35 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, το χρηματικό ποσό των 57.075 ευρώ, πλήθος από ψηφιακές μήτρες κατασκευής πλαστών εγγράφων, 80 διαβατήρια και ταυτότητες, πλήθος ψηφιακά αποθηκευμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, 980 γραμμάρια κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 39 κινητά τηλέφωνα

Τα κέρδη της οργάνωσης από την πλήρη δραστηριότητά της εκτιμώνται στις 900.000 ευρώ.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου από την Ελληνική Αστυνομία

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση (δομημένη σε τρεις υποομάδες), τα μέλη της οποίας διακινούσαν μετανάστες από και προς τη Χώρα μας, ενώ επιπλέον διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος (31) ατόμων (-27- αλλοδαποί και -4- ημεδαποί), για τα – κατά περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης, για την αποδόμηση της οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021, συνελήφθησαν (12) μέλη της οργάνωσης, ενώ (6) επιπλέον είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, αποκαλύφθηκε η δράση οργάνωσης, δομημένης σε τρεις υποομάδες, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μετανάστες από και προς τον Ελλαδικό χώρο, ενώ έτερα μέλη της διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών.

Α΄Υποομάδα

Συμμετείχαν (13) από τους κατηγορούμενους, με δομημένη και διαρκή δράση τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2020, υπό την καθοδήγηση 27χρονου αλλοδαπού, με διακριτούς ρόλους και αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση παράνομων περιουσιακών οφελών, μέσω της διακίνησης μεταναστών από και προς τη Χώρα μας.

Ο 27χρονος αρχηγός της οργάνωσης, συντόνιζε τις μεταφορές των μεταναστών που θα πραγματοποιούνταν μέσω του Ελλαδικού χώρου και ήταν το κομβικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνονταν όσοι ήθελαν να εισέλθουν παράνομα σε ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν ο αποκλειστικός διαχειριστής των χρηματικών ποσών που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να ενοικιάζει οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν στη διακίνηση των μεταναστών. Οι πληρωμές που διαχειριζόταν πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο με το άτυπο σύστημα μεταφοράς χρημάτων «Hawala».

Κομβικό ρόλο στην ομάδα είχε 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος χρησιμοποιώντας ελληνικό δίπλωμα οδήγησης και ταυτότητα, ενοικίαζε αυτοκίνητα τα οποία στη συνέχεια παρέδιδε σε άλλα μέλη της ομάδας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη παράνομη διακίνηση των μεταναστών.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους ως προς την παραλαβή των ενοικιαζόμενων οχημάτων, την παράδοση τους στους διακινητές-οδηγούς, την οδήγηση των οχημάτων και τη διαχείριση του συστήματος «Hawala», δια μέσω καταστήματος MINI-MARKET που διατηρούσαν στην Θεσσαλονίκη.

B΄Υποομάδα

Συμμετείχαν (8) από τους κατηγορούμενους, υπό την καθοδήγηση 23χρονου αλλοδαπού, ήδη έγκλειστου Καταστήματος Κράτησης, ο οποίος διαχειριζόταν τα χρήματα της ομάδας και μεριμνούσε για την παραλαβή και παράδοση των ενοικιαζόμενων οχημάτων, στους διακινητές οδηγούς.

Η ομάδα χρησιμοποιούσε Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Αθήνα, με πραγματικό διαχειριστή και μεσάζοντα (2) αλλοδαπούς μέλη της, όπου καταρτίζονταν πλαστά μοριακά τεστ ανίχνευσής covid και διαμοιράζονταν μαζί με τα αντίστοιχα δελτία επιβίβασης, στους υπό μεταφορά μετανάστες.

Η ομάδα διέθετε πλαστογράφο, ο οποίος κατόπιν παραγγελίας, κατήρτιζε πλαστά έγγραφα τα οποία παρέδιδε στους ενδιαφερόμενους, με την ανάλογη χρηματική αμοιβή.

Έτερο μέλος, ήταν υπεύθυνο για την ανεύρεση διαβατηρίων, αδειών διαμονής και δελτίων αιτούντος διεθνούς προστασίας και την αποστολή στους ενδιαφερόμενους, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, εφόσον υπήρχε προσομοίωση του με τον αρχικό κάτοχο (μέθοδος look – alike).

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ήταν υπεύθυνα για την ενοικίαση και την οδήγηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Γ΄Υποομάδα

Συμμετείχαν (10) από τους κατηγορούμενους, δραστηριοποιούμενη στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου των Αθηνών, με αρχηγό 21χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συντόνιζε την διακίνηση των ναρκωτικών ακόμα και σε σχολικά συγκροτήματα. Για αυτό το λόγο μάλιστα, είχε στρατολογήσει (2) ανήλικους αλλοδαπούς.

Η ομάδα χρησιμοποιούσε ως χώρους διακίνησης, μισθωμένα, διαμερίσματα στο κέντρο των Αθηνών.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα ταυτοποιήθηκε η παράνομη διακίνηση πλήθους αλλοδαπών, ενώ ταυτοποιήθηκε και πλήθος πράξεων διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά την επιχείρηση αποδόμησης της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών, (16) έρευνες σε οικίες, (1) σε κατάστημα και (1) σε ταξιδιωτικό γραφείο, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-35- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -32- εκ των οποίων είχαν υπεξαιρεθεί και αποδόθηκαν στις ιδιοκτήτριες εταιρείες

το χρηματικό ποσό των -57.075- ευρώ

πλήθος από ψηφιακές μήτρες κατάρτισης πλαστών εγγράφων

πλήθος ψηφιακών αποθηκευμένων ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων (κλαπέντα ή απολεσθέντα)

-980- γραμμάρια κάνναβης

-80- διαβατήρια και ταυτότητες είτε καταφανώς παραποιημένα, είτε δηλωθέντα ως κλαπέντα – απολεσθέντα

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-39- κινητά τηλέφωνα

Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την πλήρη δραστηριότητα της εκτιμάται σε -900.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα τόσο προς εντοπισμό και σύλληψη των άγνωστων μελών της οργάνωσης αλλά και προς ταυτοποίησης συμμετοχής τους σε περαιτέρω αξιόποινες πράξεις.

