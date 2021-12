Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμοί αυτοκινήτων τα ξημερώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οχήματα εταιρείας courier βρέθηκαν στο “στόχαστρο” εμπρηστών.

Εμπρηστική επίθεση σε δύο βανάκια των ΕΛΤΑ Courier σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι τοποθέτησαν παραφίνη στα δύο οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα επί της οδού Αλονήσσου.

Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε, στα δύο οχήματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άντρες.

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Προϋπολογισμός: “Σύγκρουση κορυφής” πριν από την ψηφοφορία

Σεισμός στα Αντικύθηρα

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Στη φυλακή οπαδός του Τραμπ για επίθεση σε αστυνομικούς (βίντεο)