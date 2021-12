Χανιά

ΕΛΑΣ: Έφοδος σε καφενείο μπαρμπουτιέρα

Συλλήψεις για τζόγο σε καφενείο. Κατασχέθηκαν χιλιάδες ευρώ.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη έξι ατόμων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παιχνίδια προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων πραγματοποίησαν έλεγχο σε καφενείο της πόλης κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης είχε επιτρέψει σε πέντε θαμώνες να παίζουν ζάρια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό 6.380 ευρώ. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καφενείου, η οποία απουσίαζε κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

