Ηράκλειο

Κρήτη - Τροχαίο σε λαϊκή αγορά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, λένε αυτόπτες μάρτυρες. Συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος έσπευσε να εξαφανιστεί.

Απίστευτες σκηνές έζησαν έμποροι και παραγωγοί στη λαϊκή αγορά της Θερίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης νωρίς το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων και όπως λένε οι ίδιοι «από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», μετά την “τρελή πορεία” που κατέγραψε διασχίζοντας σχεδόν ολόκληρη την υπαίθρια αγορά ένα αγροτικό 4x4.

Ο 24χρονος οδηγός, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, στην προσπάθεια του να φύγει από το σημείο όπου είχε παρκάρει επί της Λεβήνου, παρέσυρε στο πέρασμά του μία γυναίκα και δεκάδες πάγκους εμπόρων και παραγωγών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Η γυναίκα που χτυπήθηκε από το αγροτικό αυτοκίνητο βρέθηκε στο οδόστρωμα, ωστόσο, δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μήνυση για το τροχαίο ατύχημα θα υποβληθεί από τον επόπτη της λαϊκής αγοράς σε βάρος του νεαρού οδηγού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

«Αυτό που ζήσαμε ήταν σοκαριστικό», είπαν αυτόπτες μάρτυρες. «Ούτε στις ταινίες δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα. Διέσχισε σχεδόν ολόκληρη τη λαϊκή παίρνοντας παραμάζωμα τους πάγκους και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νεαρός οδηγός απομακρύνθηκε από τον χώρο της λαϊκής αγοράς και έσπευσε να εξαφανιστεί, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έξω από το σπίτι του, στην περιοχή του Γαζίου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο ενώπιον του Εισαγγελέα. Την προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Ηρακλείου σε συνεργασία με το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα. Η δικογραφία σχηματίζεται σε βάρος του 24χρονου συλληφθέντα για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης αλλά και για φθορές.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στα Αντικύθηρα: Βίντεο από την διάσωση δεκάδων μεταναστών

Σακελλαροπούλου: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα ήχησαν στο Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Δένδιας: Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πάσης φύσεως προκλήσεις