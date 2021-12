Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Τροχαίο: Σε σοβαρή κατάσταση νεαρός οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία νεαρό ανήμερα Χριστουγέννων. Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο της Κρήτης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 23χρονος οδηγός του οχήματος.

Το ατύχημα έγινε στις 5:30 το πρωί όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός στην Εθνική οδό στο ύψος της Παντάνασσας, βγήκε εκτός πορείας και βρέθηκε στον παράλληλο δρόμο που οδηγεί στο λιμανάκι.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον νεαρό στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι σφοδρότητα του ατυχήματος φαίνεται και από την κατάσταση του οχήματος μετά το ατύχημα, Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

