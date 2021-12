Σέρρες

Σέρρες: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στο Μεγαλοχώρι Σερρών.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, όταν ο ιδιοκτήτης, προσπάθησε να ανάψει τη σόμπα πετρελαίου με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η βελέντζα που βρισκόταν μπροστά από αυτήν.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική και συγκεκριμένα τέσσερα οχήματα του Π.Κ. Σιδηροκάστρου και επικεφαλής τον Προϊστάμενο του κλιμακίου Επιπυραγό Αθανάσιο Ριγανά κι ένα όχημα της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.

Δυστυχώς η φωτιά επεκτάθηκε με ταχείς ρυθμούς και κατέστρεψε όλόκληρο το σπίτι.

Οι ιδιοκτήτες είναι καλά στην υγεία τους και όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης, θα διατεθούν στην οικογένεια δωμάτια στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηροκάστρου, προκειμένου, εάν το επιθυμούν τα μέλη της, να διανυκτερεύσουν εκεί.

Μάλιστα ο κ. Δομουχτσίδης υπογράμμισε ότι ο Δήμος Σιντικής θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας με όποιο μέσο διαθέτει.

Πηγή: ertnews.gr

