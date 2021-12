Πιερία

Πλαστά πιστοποιητικά: Πρόστιμο 3000 ευρώ σε 18χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τσουχτερό" πρόστιμο σε νεαρό που είχε πλαστογραφήσει τα δικά του στοιχεία πάνω σε πιστοποιητικό εμβολιασμού άλλου προσώπου.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλει ένας νεαρός από την Κατερίνη που κυκλοφορούσε με πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Πρόκειται για έναν 18χρονο ο οποίος είχε πλαστογραφήσει τα δικά του στοιχεία πάνω σε πιστοποιητικό εμβολιασμού άλλου προσώπου.

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε αστυνομικό έλεγχο, έδειξε το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, όμως οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ήταν πλαστό και τον συνέλαβαν. Ο νεαρός θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το συμβάν:

"Συνελήφθη χθες (28 Δεκεμβρίου 2021) το πρωί στην Κατερίνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο, επέδειξε ένα πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, που αντιστοιχούσε σε άλλο πρόσωπο και είχε πλαστογραφήσει σε αυτό τα δικά του προσωπικά στοιχεία".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” γιατρός πουλούσε... θεραπεία και κρεβάτια σε ΜΕΘ

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Επίδομα Θέρμανσης: Νέος γύρος πληρωμών