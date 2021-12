Ηλεία

Ηλεία: συλλήψεις σε παράνομο “μίνι καζίνο”

Ποια είναι τα πειστήρια που βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί στην έφοδό τους

Συνελήφθησαν σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, οκτώ άνδρες (έξι ημεδαποί και δυο αλλοδαποί) και μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας, που αφορά τα παίγνια και της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τη διενέργεια παράνομων τυχερών παιγνίων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, όπου συνέλαβαν επ΄αυτοφώρω οκτώ παίκτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια μέσω λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παράλληλα, ο ένας από τους συλληφθέντες χρησιμοποιούσε υπολογιστή που λειτουργούσε ως server, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο κλειστό κύκλωμα καταγραφής καμερών του καταστήματος, ώστε να εντοπίζει την παρουσία των αστυνομικών και να δυσχεραίνεται η σύλληψη των παικτών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ως πειστήρια έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεκαέξι κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα καταγραφικό και δυο συσκευές ενδοεπικοινωνίας, ενώ στην κατοχή του ενός συλληφθέντα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ.

Επιπλέον, από τον έλεγχο των εγγράφων των δύο αλλοδαπών ανδρών προέκυψε ότι ο ένας από αυτούς είχε εισέλθει και διέμενε παράνομα στη χώρα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

