Τροχαίο: νεκρός οδηγός μηχανής

Ακόμη ένα θύμα στον… ακήρυχτο "πόλεμο της ασφάλτου"

Ακόμη μια τραγωδία γράφτηκε την Κυριακή, με ένα θανατηφόρο τροχαίο στον δρόμο Πλωμαρίου – Μεγαλοχωρίου, στην Λέσβο.

Το τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 60χρονο, σημειώθηκε την Κυριακή 2 Ιανουαρίου, στις 5:30 το απόγευμα, στην επαρχιακή οδό Πλωμαρίου – Μεγαλοχωρίου.

Ο 60χρονος άνδρας, που οδηγούσε την μηχανή, έχασε, ακόμη αδιευκρίνιστο για ποια αιτία, τον έλεγχο της, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα από την ανατροπή της μηχανής και την πτώση του αυτήν, ο άτυχος άνδρας να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν με ασθενοφόρο στην περιοχή του τροχαίου και παρέλαβαν τον τραυματία, ο οποίος όμως, κατά την μεταφορά του στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, άφησε την τελευταία του πνοή.

