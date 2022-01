Αρτα

Τραγωδία στο κυνήγι – Άρτα: Κέρδισε τη μάχη ο 16χρονος

Την ημέρα της γιορτής του τα ευχάριστα νέα για τον ανήλικο κυνηγό. Γέννησε η μητέρα του.

Την ημέρα της γιορτής του κέρδισε τη μάχη για τη ζωή του ο 16χρονος Γιάννης από την Άρτα, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε αφού πυροβόλησε θανάσιμα το θείο του στο κυνήγι.

Το παιδί αναμένεται σήμερα να βγει από την Εντατική εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, η πορεία της υγείας του είναι πολύ καλή. Θα μεταφερθεί σε απλό θάλαμο της χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Άρτας για νοσηλεία.

Η μητέρα του 16χρονου, γέννησε σήμερα ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

