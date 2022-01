Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Φθιώτιδας: τραγική εμπειρία οι κηδείες νέων που αφήνουν ορφανά

Τι είπε ο ιεράρχης για τον κορονοϊό, τα κρούσματα σε ιερείς της επισκοπικής περιφέρειας του και τις αμφιβολίες που φέρονται να έχουν ορισμένοι πιστοί για να εμβολιαστούν.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχω καθαρό ιστορικό και έχω κάνεις τις τρεις δόσεις του εμβολίου και θα κάνω και τέταρτη και πέμπτη και όσες δόσεις χρειαστεί», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας.

‘Όπως σημείωσε ο κ. Συμεών, «με τα εμβόλια δηλώνουμε και εκφράζουμε την αγάπη μας για τους συνανθρώπους μας και για την ζωή», τονίζοντας πως σε κάθε επίπεδο η Εκκλησία, ο Αριχεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχουν ανοιχτά και καθαρά εκφραστεί υπέρ των εμβολίων.

«Έχω βιώσει την τραγική εμπειρία να τελέσω την εξόδιο ακολουθία νέων ανθρώπων που πέθαναν από κορονοϊό και άφησαν πίσω τους ορφανά παιδιά. Αυτό είναι κάτι πιο ισχυρό από κάθε επιστημονικό επιχείρημα», επεσήμανε ο ιεράρχης.

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας προσέθεσε πως «με παίρνουν πνευματικά μου παιδιά από το νοσοκομείο και μου λένε “γιατί δεν σας ακούσαμε και δεν κάναμε το εμβόλιο;”. Τους λέω “τώρα είναι ώρα μάχης και όχι ώρα απολογισμού”».

«Έχω 10 ιερείς που νοσούν, αλλά ο τρόπος που νοσούν είναι σαν να κάνουν διακοπές, είναι όλοι εμβολιασμένοι και είναι σχεδόν ασυμπωματικοί και λέω αστειευόμενος και εγώ “δεν μπορώ να κολλήσω και εγώ για να ξεκουραστώ;”», είπε ο κ. Συμεών.

Σχετικά με όσους έχουν αμφιβολίες για τον εμβολιασμό τους, είπε πως «από την μια είναι το φως και από την άλλη το σκοτάδι, από την μια είναι η ζωή και από την άλλη ο θάνατος. Καλούμαστε να επιλέξουμε το σωστό με τον εμβολιασμό. Να αξιοποιήσουμε την ευλογία και τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός, αν θέλετε να κάνουμε και τον Σταυρό μας και να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο»

«Η περιοχή μου θρηνεί 200 ανθρώπους από τον κορονοϊό. Τα Χριστούγεννα πήγα στην Μαλεσίνα που θρηνεί 30 θανάτους από κορονοϊό. Κάναμε ένα μνημόσυνο για τους ανθρώπους αυτούς και μίλησα με τους συγγενείς τους. Ο πόνος είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο», είπε ο Μητροπολίτης, καταλήγοντας πως είναι αισιόδοξος για το τέλος της πανδημίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά «βλέπω νέους ανθρώπους να κάνουν rapid test για να πάνε να πιούν έναν καφέ, αυτό είναι μια πράξη υπευθυνότητας».

