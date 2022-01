Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: αποσωληνώθηκε η 16χρονη

Οι εκτιμήσεις των ιατρών για την κατάσταση του κοριτσιού, που εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που νοσηλεύεται με κορονοϊό στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Η ανήλικη μαθήτρια έφτασε στις 30 Δεκεμβρίου σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο το οποίο εφημέρευε. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως χρειάζεται άμεση διασωλήνωση.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή και όπως όλα δείχνουν φαίνεται πως τα κατάφεραν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είναι ανεμβολίαστη και δεν έχει υποκείμενα νοσήματα.

Πηγή: thestival.gr





