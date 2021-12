Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: διασωλήνωση 16χρονης ανεμβολίαστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού. Τι αναφέρουν πληροφορίες από τους γιατρούς.

Μια 16χρονη που νοσεί με κορονοϊό, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης καθώς εισήχθη σε αυτό σε βαριά κατάσταση.

Σύμφωνα με το OPEN, η 16χρονη κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης σε βαριά κατάσταση καθώς νοσεί από κορονοϊό.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή της.

Σημειώνεται πως η κοπέλα δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Την ίδια ώρα, φαίνεται πως δεν πάσχει από υποκείμενα νοσήματα.

Η κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» παραμένει πιεσμένη γενικότερα καθώς η εφημερία χθες Πέμπτη (30.12.2021) έκλεισε με 47 εισαγωγές στα 48 διαθέσιμα κρεβάτια και πάνω από 100 προσελεύσεις για εξέταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Φλόριντα: Τίγρης γραπώνει άνδρα που έβαλε το χέρι στο κλουβί της (βίντεο)

Κάλαντα: η ιστορία του ελληνικού εθίμου