Δημοτικός υπάλληλος σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος έχασε την ζωή του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (7/1) στον οικισμό «Μουρτιά» της Λίμνης Ευβοίας.

Περίπου στις 22:45’ επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν 26χρονο, με κατεύθυνση προς Δάφνη, συγκρούστηκε με δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ένας 48χρονος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δίκυκλου.

Ο άτυχος 48χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και από κει στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Μαντουδίου, που παρήγγειλε και την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

