Κορονοϊός - Κρήτη: “Λουκέτο” σε μοναστήρι λόγω κρουσμάτων

Κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στην Ιερά Μονή Κουδουμά στην Κρήτη, με τους ιερείς να τηρούν το πρωτόκολλο και να αποφασίζουν το κλείσιμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κρούσματα εντοπίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες με αποτέλεσμα όσοι νόσησαν να τεθούν σε καραντίνα, ενώ η Ιερά Μονή Κουδουμά θα παραμείνει κλειστή.

Οι προσκυνητές δεν θα μπορούν να την επισκεφτούν για τις επόμενες πέντε τουλάχιστον ημέρες.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση από την Ιερά Μονή:

«Αγαπητοί προσκυνητές της Ιεράς Μονής Κουδουμά. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω κρουσμάτων του κορονοιού που εντοπίστηκαν στην Ι. Μονή μάς θα παραμείνει κλειστή για τις επόμενες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι ημέρες της καραντίνας.

Σας προτρέπουμε λοιπόν αυτές τις μέρες να μην επισκέπτεστε την Μονή μας. Ευχόμαστε σε όλους υγεία δύναμη και η Παναγία μάς να προστατεύει όλους μας από κάθε κακή περίσταση. Ευχαριστούμε.»

