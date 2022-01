Πιερία

Πιερία - Τροχαίο: Νεκροί τρεις νέοι 21 και 22 ετών

Ακόμη δυο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Ακόμη ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών, στο ύψος της Νέας Αγαθούπολης Πιερίας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τρεις.

Από την πρόσκρουση του οχήματος σε προστατευτικές μπάρες σκοτώθηκαν δυο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ακόμη δυο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο Κατερίνης. Νεκροί είναι δύο νεαροί 21 ετών και μία 22χρονη, ενώ 20 ετών είναι οι τραυματίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται προς το παρόν από δύο λωρίδες.

Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει:

“Σήμερα (10 Ιανουαρίου 2022) και ώρα 13.45 περίπου, στο 460 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νέας Αγαθούπολης Πιερίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 20χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαιναν άλλα 4 άτομα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο 21χρονων ημεδαπών και μίας 22χρονης ημεδαπής, που επέβαιναν στο όχημα και τον τραυματισμό του 20χρονου οδηγού και μίας 20χρονης ημεδαπής που επέβαινε στο όχημα, οι οποίοι και διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας”.

