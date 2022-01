Μαγνησία

Βόλος: Στο αρχείο η υπόθεση 7χρονης που έφαγε γλυκό και πέθανε από αλλεργικό σοκ

Το κοριτσάκο αφού έφαγε ένα γλυκό - κέρασμα στο σχολείο, υπέστη αλλεργικό σοκ και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πέθανε.



Η προκαταρκτική έρευνα που ξεκίνησε η Εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση του θανάτου της 7χρονης Θωμαϊδας από το Βελεστίνο, η οποία αφού έφαγε ένα γλυκό- κέρασμα στο σχολείο, υπέστη αλλεργικό σοκ και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς έφυγε για την γειτονιά των αγγέλων.

Η υπόθεση αναμένεται να τεθεί στο αρχείο, η οποία δεν αποδίδει ευθύνες στους δασκάλους για το ατυχές περιστατικό που συνέβη σε σχολείο του Βελεστίνου, όταν στις 25 Ιανουαρίου, η 7χρονη Θωμαΐς έφαγε ένα μπακλαβαδάκι κέρασμα για την γιορτή φίλης της.

Αμέσως μετά άρχισε να μη νιώθει καλά και σύντομα έφτασε στο σχολείο ο πατέρας της και την πήγε στο Κέντρο Υγείας του Βελεστίνου όπου έπαθε ανακοπή. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σώσουν.

Η Θωμαΐς έπεσε σε κώμα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή στις 14 Φεβρουαρίου.

