Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος χαρακτηριστικές...

Ισοπεδώθηκαν δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε χώρο συνεργείου που βρίσκεται επί της Ρόδου-Λίνδου, όταν σήμερα το πρωί κατέρρευσε ένα τεράστιο τμήμα τοίχου, εξαιτίας προφανώς των ραγδαίων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, ενδεχομένως και κακοτεχνίας.

Στο σημείο εκείνη την ώρα, ευτυχώς δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι ή οι ιδιοκτήτες του συνεργείου και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Ο τοίχος όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και στο βίντεο, δεν καταπλάκωσε απλώς τα αυτοκίνητα, αλλά τα συνέθλιψε, κάνοντάς τα ένα με το έδαφος!

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες.

