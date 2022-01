Ηράκλειο

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Παρέα εγκλωβίστηκε στα χιόνια

Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια με τα αυτοκίνητά τους, στην Κρήτη. Επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού έξι ατόμων στήθηκε τα ξημερώματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αγίου Νικολάου στο Οροπέδιο του Καθαρού πάνω από την Κριτσά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική που κλήθηκε να παρέμβει στις τέσσερις περίπου τα ξημερώματα, μια παρέα με δέκα οχήματα ξεκίνησαν χθες το βράδυ για το Οροπέδιο του Καθαρού, πλην όμως λόγω της έντονης χιονόπτωσης, εγκλωβίστηκαν στη θέση Σγουρός Πρίνος στα 1.100 μέτρα υψόμετρο, περίπου.

Τα περισσότερα από τα δέκα αυτοκίνητα κατάφεραν να ξεκολλήσουν από το σημείο, ωστόσο τέσσερα οχήματα έμειναν πίσω. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού για τους έξι πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα οχήματά τους, ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις οκτώ το πρωί.

