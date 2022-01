Παράξενα

Κρήτη: Πήγαν για εμπρησμό και... τυλίχθηκαν στις φλόγες! (βίντεο)

Δείτε καρέ - καρέ το βίντεο. Πώς οι δύο γυναίκες, κόντεψαν να καούν ζωντανες στην διάρκεια του εμπρησμού. Πώς έφτασε στην εξιχνίαση η Πυροσβεστική.

Την απάντηση στο ποιος κρυβόταν πίσω από τον εμπρησμό σε επιχείρηση στο Ηράκλειο το 2019, έδωσε το ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με τη βοήθεια ενός βίντεο.

Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία. Πρωταγωνίστριες, δύο γυναίκες, οι οποίες μάλιστα κατά την πράξη τους αυτή κινδύνευσαν να καούν και οι ίδιες.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, οι δύο δράστιδες κατά τη διάρκεια εκρήξεων στο ισόγειο μαγαζί, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Για τη διαλεύκανση της περίεργης αυτής υπόθεσης, χρησιμοποιήθηκαν βίντεο από κάμερες, έγινε άρση τηλεφωνικού απορρήτου και έρευνες σε νοσοκομεία τις Κρήτης μεταξύ άλλων.

Κίνητρο της όλης υπόθεσης ήταν φαίνεται να ήταν σύμφωνα με την έρευνα, η χρηματική αποζημίωση μέσω της ασφάλειας που είχε η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και οι υπεύθυνοι, ο ηθικός αυτουργός και οι δύο γυναίκες, αναμένεται να λογοδοτήσουν άμεσα.

Το χρονικό του εμπρησμού

Ο εμπρησμός, εκδηλώθηκε σε επιχείρηση περίπου 60τμ που βρισκόταν στο ισόγειο 5όροφου κτηρίου το 2019.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η επιχείρηση διέθετε σύστημα συναγερμού, σύστημα καμερών (εικόνας) ασφαλείας που κάλυπτε τον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης. Ωστόσο τα στελέχη του ανακριτικού πληροφορήθηκαν ότι ο ιδιοκτήτης είχε δώσει προφορική εντολή στην μοναδική υπάλληλο του κατά τις τελευταίες μέρες λειτουργίας, να μην ενεργοποιεί τον συναγερμό την τελευταία εβδομάδα ενώ μετά από δική του εντολή, είχε αποσυνδεθεί και το καταγραφικό των καμερών εντός της επιχείρησης.

Όπως φάνηκε από βίντεο που συνέλεξε η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής από παρακείμενα κτήρια, διακρίνονταν δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά να εισέρχονται μέσα στο χώρο της επιχείρησης έχοντας κλειδί στην κατοχή τους, στην οποία παρέμειναν για περίπου 17 λεπτά.

Στη συνέχεια, υπήρξε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που ανέφερε ότι η εν λόγω πράξη προκλήθηκε από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να εισπράξει το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει ασφαλισθεί η επιχείρηση και πως η μία εκ των δύο γυναικών ήταν η σύντροφος του ιδιοκτήτη.

Κατα τη διάρκεια των ερευνών, κλήθηκε να καταθέσει μία γυναίκα, η οποία προσπάθησε να κρύψει τα εγκαύματά της, φορώντας γάντια στα χέρια. Ενδιαφέρον έχει ότι οι έρευνές έφτασαν μέχρι το ΚΑΤ όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί η μια εκ των δυο εμπρηστών που τραυματίστηκε από το "ωστικό κύμα" των εκρήξεων.

