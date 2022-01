Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη: Ένοπλος εισέβαλε σε ζαχαροπλαστείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον πανικό έσπειρε ληστής που "μπούκαρε" με όπλο σε ζαχροπλαστείο.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, σε ζαχαροπλαστείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άτομο φορώντας κουκούλα εισέβαλε με όπλο στο κατάστημα και απέσπασε χρηματικό ποσό.

Αμέσως μετά διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να κρύφτηκε προσωρινά σε πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Γαμβέτα, όπου και εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες μία συσκευή κινητού τηλεφώνου που εικάζεται ότι ανήκει στον ίδιο, πλην όμως πρόλαβε να διαφύγει.

Αυτή την ώρα άντρες της Ασφάλειας λαμβάνουν καταθέσεις από τους παρόντες στη ληστεία. Άγνωστο μέχρι στιγμής αν την ώρα της ληστείας βρισκόταν στο ζαχαροπλαστείο, που αποτελεί υποκατάστημα αλυσίδας, πελάτες και πόσοι.

Πηγή: GRTimes

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη