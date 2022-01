Αχαΐα

Πάτρα: Αντιεξουσιαστές κατέλαβαν γραφεία στην 6η ΥΠΕ (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε προσαγωγές

Σε 10 προσαγωγές ατόμων προχώρησε η αστυνομία μετά την εισβολή ομάδας αντιεξουσιαστών, σήμερα το πρωί, στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20 άτομα εισέβαλαν στα γραφεία, πέταξαν φυλλάδια, φώναξαν συνθήματα και στη συνέχεια επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό.

Αμέσως μετά έφθασε έξω από τα γραφεία της 6ης ΥΠΕ ισχυρή αστυνομική δύναμη που προχώρησε στις προσαγωγές.

Όλοι οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών.

