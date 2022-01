Αχαΐα

Πάτρα: ανδρας πέθανε μέσα σε νεκροταφείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Ένα τραγικό περιστατικό, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Ηλικιωμένος άνδρας, κατέρρευσε μέσα στο νεκροταφείο στα Βραχνέικα, και παρά το ότι στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο και αστυνομία για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες τελικά δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 80χρονος έκανε εργασίες σε μνήμα μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, όταν ξαφνικά λιποθύμησε.

Πηγή: thebest

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελάρης του Όσλο: Εξετάζεται το αίτημα αποφυλάκισης του

“Η Φάρμα”: Η Μπάστα, η “Τσούμι” και οι εντάσεις (βίντεο)

Βίντεο με το κρουστικό κύμα πάνω από την Ελλάδα από το ηφαίστειο της Τόνγκα