Λάρισα

Λάρισα - Τροχαίο δυστύχημα: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με άιμα βάφτηκε η άσφαλτος μετά τη μετωπική σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ αυτοκίνητο στον δρόμο Λάρισας – Τυρνάβου.

Τραγωδία συνέβη λίγο έξω από τη Λάρισα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Πιο συγκεκριμένα, τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στον δρόμο Λάρισας – Τυρνάβου, στο ύψος της διασταύρωσης για Πλατανούλια.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του ενός οχήματος με το αυτοκίνητο να γίνεται μία άμορφη μάζα.

Αμέσως μετά το συμβάν, έσπευσαν δύο οχήματα και πέντε άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο και μετέφεραν τον έτερο οδηγό, ηλικίας 55 με 60 ετών, στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Ευόσμου: Κατάληψη και ΜΑΤ μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών (εικόνες)

Κορονοϊός - Βατόπουλος: Η πανδημία θα τελειώσει όταν όλος ο πληθυσμός έχει ανοσία

Κως: Θρίλερ με νεκρό άντρα