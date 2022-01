Κυκλάδες

"Ελπίδα" - Νάξος: Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στο χιόνι (βίντεο)

Ντυμένη στα λευκά η Νάξος.Η επιχείρηση απεγκλωβισμού της Πυροσβεστικής στα ορεινά σημεία του νησιού.

Τα νησιά του Αιγαίου αλλά και η Εύβοια, είναι οι περιοχές που από χτές πλήττονται από την κακοκαιρία "Ελπίδα".

Τα σχολεία είναι κλειστά στα περισσότερα μέρη και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες που οι κάτοικοι δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν τέτοιες εικόνες χιονισμένων τοπίων, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Ειδικά στις Ορεινές περιοχές του νησιού, το χιόνι έχει σκεπάσει τα πάντα και οι οδηγοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Η Αστυνομία βρίσκεται επί ποδός αυτές τις ώρες, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως από το Φιλώτι οι αστυνομικοί του τμήματος, σταματούν όλους τους διερχόμενους οδηγούς, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες σε όσους θέλουν να ανέβουν ακόμα πιο ψηλά.

Μάλιστα πριν από λίγες ώρες, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά 10 ατόμων σε ασφαλές σημείο, μετά την ακινητοποίηση των οχημάτων τους στο χιονισμένο οδόστρωμα, στην Κόρωνο Νάξου. Επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

