Ιωάννινα

“Ελπίδα”: Γιάννενα και Άρτα στην κατάψυξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παγετός και δριμύ ψύχος στον νομό Ιωαννίνων και στους ορεινούς δήμους της Άρτας, με το θερμόμετρο να κάνει βουτιά υπό το μηδέν.



Παγετός και δριμύ ψύχος επικρατεί στον νομό Ιωαννίνων και στους ορεινούς δήμους της Άρτας από χθες τη νύχτα, με το θερμόμετρο να κάνει βουτιά υπό το μηδέν. O υδράργυρος έπεσε στους -11°C στο Μέτσοβο, στους -10 στο Τρίστενο, -9 στο Τέροβο και το Πληκάτι, -8 στη Βωβούσα και το Τσεπέλοβο και στους -4 στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους Δήμους Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Άρτας, σήμερα λόγω του παγετού, παρέμειναν κλειστά ενώ θα εκτιμηθεί η κατάσταση για τις επόμενες ημέρες.

Με την 2η διδακτική ώρα θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών. Η απόφαση, που ελήφθη από τον δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου, θα ισχύσει από αύριο Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή λόγω του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών ανακοίνωσε πως το υπνωτήριο αστέγων θα είναι ανοικτό όλο το 24ωρο.

Στη λίμνη Παμβώτιδα, πνέουν ισχυροί ΒΑ άνεμοι, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται τα δρομολόγια με τα πλοιάρια στο Νησί, ενώ το νερό της λίμνης που πέφτει πάνω στα δένδρα και τα φυτά στην όχθη, λόγω του εντόνου κυματισμού, γίνεται κρύσταλλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο

Πέθανε ο Τιερί Μιγκλέρ

Γουλβς - “Μολινό”: Μεγάλη φωτιά στο γήπεδο (βίντεο)