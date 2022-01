Βοιωτία

Βοιωτία: Σύγκρουση τρένου στη Λιβαδειά (βίντεο)

Τεράστια επιχείρηση της 7ης ΕΜΑΚ για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβατών.

Τεράστια επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, για τον απεγκλωβισμό επιβατών αμαξοστοιχίας κοντά στη Λιβαδεια.

Πιο συγκεκριμένα, 10 συνολικά τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης, μηχανής τρένου που κλήθηκε να μεταφέρει ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία λόγω βλάβης, λίγο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδειάς.

Η τεράστια επιχείρηση που στήθηκε από την Πυροσβεστική υπηρεσία Λιβαδειάς, την πολιτική προστασία, την ΕΕΕΔ Λιβαδειάς και την 7η ΕΜΑΚ σκοπό είχε η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί σε σημείο το οποίο μπορούσαν να προσεγγίσουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την ασφαλή μεταφορά των τραυματιών.

Οι 190 συνολικά επιβάτες της αμαξοστοιχίας 54 ταλαιπωρήθηκαν για πολλές ώρες, καθώς λίγο πριν τα μεσάνυχτα κατάφεραν να ξεκολλήσουν από τις χιονισμένες γραμμές στην περιοχή της Δαύλειας με κατεύθυνση το Λειανοκλάδι οπου επρόκειτο να φιλοξενηθούν σε καταλύματα.

Πηγή: tvstar.gr