Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ

Επίθεση από ομάδα οπαδών δέχτηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στατική διμοιρία της ΥΑΤ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η διμοιρία βρισκόταν σε επιφυλακή λόγω αστυνομικών μέτρων που είχαν ληφθεί με αφορμή εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομάδα δέκα κουκουλοφόρων βγήκε από τα γραφεία του συνδέσμου και επιτέθηκε στο όχημα μεταφοράς της διμοιρίας στην οδό Δαβάκη, πετώντας πέτρες, γυάλινα μπουκάλια και πυροτεχνήματα. Οι αστυνομικοί της διμοιρίας απώθησαν τους νεαρούς κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις κινήθηκαν προς τον σύνδεσμο των οπαδών με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέος γύρος επεισοδίων. Κουκουλοφόροι πέταξαν στους αστυνομικούς μάρμαρα, πέτρες και πυρσούς.

Οκτώ νεαροί προσήχθησαν από τις αρχές ως ύποπτοι για συμμετοχή στην επίθεση.

Για όση ώρα διήρκεσαν τα επεισόδια η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Π. Τσαλδάρη.

πηγή: thestival.gr

