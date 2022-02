Νεκρός μέσα σε λουτρό αίματος βρέθηκε γνωστός συγγραφέας

Φθιώτιδα

Θρίλερ στη Φθιώτιδα με συγγραφέα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι. Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατό του.

Σοκ επικρατεί στη Φθιώτιδα και ειδικότερα στο Μαρτίνο Λοκρίδας όπου γνωστός συγγραφέας βρέθηκε νεκρός μέσα στο χωράφι του φέροντας τραύμα από όπλο στο κεφάλι.

Ο 72χρονος συγγραφέας – ιστορικός εντοπίστηκε μέσα στα αίματα στο κτήμα του στη θέση «Τσούκα» κοντά στον Προσκυνά.

Τον άνδρα που έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι βρήκε συγγενικό του πρόσωπο πεσμένο στον χώρο που βρίσκεται μπροστά από το καλύβι του.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει από τον τόπο της τραγωδίας οι Αρχές παραπέμπουν σε αυτοχειρία, καθώς δίπλα του βρέθηκε και παλιό περίστροφο το οποίο φαίνεται ότι είναι και το όπλο που του έκοψε το νήμα της ζωής του, ωστόσο ακόμη εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Από την Αστυνομία έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

