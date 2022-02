Σέρρες

Σερρες: Λήστεψαν ηλικιωμένη και της απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Στα χέρια των αρχών οι τρεις διαρρήκτες που απέσπασαν λεία από την ηλικιωμένη αξίας 125.000 ευρώ.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τρεις διαρρήκτες που είχαν αφαιρέσει από την αποθήκη ηλικιωμένης, χρήματα, χρυσές λίρες και χρυσαφικά, συνολικής αξίας 125.000 ευρώ.

Μετά από 13 μήνες, ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, και εις βάρος των δύο αδελφών και του συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της 3 προς 4 Δεκεμβρίου 2020 διέρρηξαν αποθήκη μονοκατοικίας 87χρονης στις Σέρρες και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 90.000 ευρώ, 70 χρυσές λίρες αξίας 25.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ όπως δήλωσε η ίδια.

Ένα ποσό των χρημάτων, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε για την αγορά αυτοκινήτου το οποίο πέρασε στο όνομα του αδερφού τους ο οποίος, κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Τα κλοπιμαία, δεν έχουν εντοπιστεί και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

