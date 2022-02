Αχαΐα

Πάτρα: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας καταδίωξε ληστές με… γυναίκα και παιδί στο αυτοκίνητο

Πώς απέτρεψε νέα ληστεία και οδήγησε στη σύλληψη του ενός δράστη

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας κυνήγησε και συνέλαβε ληστή στην Πάτρα, ενώ στο αυτοκίνητο ήταν η γυναίκα και το παιδί του

Ο αστυνομικός αναγνώρισε τον ληστή που περίμενε οπλισμένος μαζί με τον συνεργό του να δράσει στην Οβρυά της Πάτρας το βράδυ της Δευτέρας.

Μάλιστα τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, έχοντας μαζί του τη γυναίκα του και το παιδί του, μία καταδίωξη που είχε σαν αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να συλληφθεί ο ληστής μέσα σε ένα ταξί.

H μεγάλη κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης αργά το βράδυ της Δευτέρας οδήγησε στη σύλληψη του νεαρού ληστή ο οποίος είχε σκορπίσει φόβο και τρόμο σε περιοχές της Πάτρας.

Το χρονικό

Η αποτελεσματική κινητοποίηση και η σύλληψη του οπλισμένου ληστή, οφείλεται στην παρατηρητικότητα του εκτός υπηρεσίας αστυνομικού, που υπηρετεί στην ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος τον εντόπισε να κινείται ύποπτα έξω από Μίνι Μάρκετ και πρακτορείο ΟΠΑΠ επί της οδού Ηλείας στην Οβρυά.

Ο αστυνομικός που διερχόταν τυχαία από την περιοχή πρόσεξε πως η σωματοδομή και τα χαρακτηριστικά του υπόπτου, ταίριαζαν απόλυτα με εκείνα που είχαν δημοσιευτεί σε ομάδα κοινωνικής δικτύωσης της Αστυνομίας από άλλες ληστείες που είχαν γίνει πρόσφατα.

Αμέσως ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να καταδιώκει τον δράστη με τον συνεργό του, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε μοτοσικλέτα και διέφυγαν μόλις κατάλαβαν την παρουσία του.

Ο αστυνομικός δεν σκέφτηκε ούτε για μία στιγμή να διακόψει την καταδίωξη, παρ’ ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν τα μέλη της οικογένειάς του και τον κυνήγησε μέχρι τον χείμαρρο “Παναγίτσα” όπου εκεί έχασε τα ίχνη τους.

Ωστόσο στην περιοχή είχαν ήδη φτάσει αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι με μεθοδικές κινήσεις κατάφεραν να εντοπίσουν πρώτον το πιστόλι και την κουκούλα που είχε πετάξει σε χωράφι ο δράστης και στη συνέχεια τον ίδιο όταν τον είδαν σε άλλο σημείο να επιβιβάζεται σε ταξί.

Από εκεί και πέρα η δουλειά τους ήταν εύκολη. Ακινητοποίησαν το όχημα και τον συνέλαβαν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως καθοριστικός παράγοντας για τη σύλληψη του ληστή ήταν ο αστυνομικός που κατάφερε να τον αναγνωρίσει, να τον καταδιώξει και να αποτρέψει με την παρουσία του ακόμη μία ληστεία.

Και φυσικά τα γρήγορα αντανακλαστικά του Κέντρου Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και των αστυνομικών της που κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και τα κατασχέσουν το πιστόλι και την κουκούλα που θα χρησιμοποιούσε για τη ληστεία που σχεδίαζε.

Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 ληστείες

Από την προανάκριση που ενεργήσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις ληστειών (τρεις τετελεσμένες και μία απόπειρα).

Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο συλληφθείς με τον συνεργό του, είχαν διαπράξει από τις 23-1-2022 μέχρι και 29-1-2022, τρεις ληστείες και μια απόπειρα ληστείας, σε μίνι μάρκετ, παντοπωλείο και περίπτερο στην Πάτρα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 2.500 ευρώ.

πηγή: tempo24.news

