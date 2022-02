Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες κατεβάζουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών

Σε απόγνωση ο αγροτικός κόσμος, με τα πετρέλαιο να έχει ξεπεράσει το 1,5 ευρώ και τις τιμές των λιπασμάτων να έχουν τριπλασιασθεί.

Στις πλατείες των χωριών της ανατολικής Θεσσαλονίκης - Επανομή, Βασιλικά, Μεσημέρι, Σχολάρι - αλλά και στη Θέρμη, θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται από αύριο οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης με τα τρακτέρ τους, διεκδικώντας λύση στα προβλήματα επιβίωσης που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν, εξαιτίας μεταξύ άλλων του αυξημένου κόστους παραγωγής, αλλά και της διαδικασίας αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Όπως επεσήμανε σχετικά ο γενικός γραμματέας του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Κοσμάς Στεφανίδης, η απόφαση για «κατέβασμα» των τρακτέρ και των αγροτικών οχημάτων στις πλατείες των χωριών της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ελήφθη χθες από τους εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής και του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου, κατά τη διάρκεια ανοιχτής σύσκεψης στην Επανομή, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 70 άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Τη Δευτέρα αναμένεται να συσταθεί και το συντονιστικό όργανο των αγροτών, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι λεπτομέρειες των κινητοποιήσεών τους.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με το κόστος παραγωγής, με το πετρέλαιο να έχει ξεπεράσει το 1,5 ευρώ και τις τιμές των λιπασμάτων να έχουν υπερτριπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο. Επιπλέον, ειδικά στην περιοχή μας που καλλιεργούνται κυρίως κηπευτικά και δεν έχουμε δέντρα, κάτι που σημαίνει ότι οι αποζημιώσεις μας για τις ζημίες πρέπει να είναι ακόμα πιο άμεσες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον ΕΛΓΑ.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον αγροτικό τομέα πρόσφατα, δεν μας ικανοποιούν. Διεκδικούμε να αναληφθεί μέριμνα για τη μείωση του κόστους του ρεύματος και των λιπασμάτων, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα πρέπει να επιδοτείται από το κράτος, και να αποζημιωνόμαστε 100%» τόνισε ο κ. Στεφανίδης.

