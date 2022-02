Μαγνησία

Βόλος: Τρένο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

(εικόνα αρχείου)

Σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, μεταξύ της αμαξοστοιχίας 1573 που εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλος - Λάρισα με επιβατικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο φαίνεται να παραβίασε τη διάβαση κοντά στον σταθμό Μελισσιάτικα.

Όπως αναφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

